Diyanet lüks Audi aracı iade etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Diyanet lüks Audi aracı iade etti
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın büyük tepki çeken son araç alımıyla ilgili açıklama geldi. Diyanet, Audi A8 marka aracın iade edildiğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan tasarruf açıklaması geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in açıkladığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı genelge ile resmileşen tasarruf tedbirleri kapsamında yapılacakları açıkladı. Diyanet, büyük tartışmalara neden olan Audi A8 marka makam aracının iade edileceğini duyurdu. Ayrıca Diyanet, hizmet içi eğitimlerin başkanlığa ait mekanlarda yapılacağını vurguladı.

Diyanet’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"17 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Başkanlığımız tarafından ilk etapta;

Tüm hizmet içi eğitimlerin eğitim merkezlerinde ve Başkanlığımıza ait diğer mekanlarda yapılması ve içeriği müsait eğitim programlarının çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Başkanlığımız hizmetinde kullanılan 1 adet Audi A8 araç iade edilmiştir.

Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır.

Başta ataşe-müşavirler toplantısı olmak üzere kurumsal toplantılar çevrim içi yapılacaktır.

Başkanlığımız hizmetleri açısından çok önemli ve zaruri haller dışında yurt dışı programları iptal edilecek ve yurt dışı personel görevlendirmeleri en asgari düzeyde tutulacaktır.

Uygun kadrolarda uzaktan çalışma imkanları geliştirilecektir.

Bu bağlamda, tasarruf tedbirleri kapsamında yer alan tüm alanlarda Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında gerekli çalışmalar titizlikle yapılacak ve takip edilecektir."

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