Diyanet skandal atama! Cinsel istismardan görevden alınan müftü terfi aldı iddiası

Düzenleme: Kaynak: BirGün
Diyanet skandal atama! Cinsel istismardan görevden alınan müftü terfi aldı iddiası

Erzurum'da bir Kur'an kursunda 7 çocuğa cinsel istismar olaylarına adı karışan eski Palandöken Müftüsü Abdulhalim Acar’ın terfi aldığı öne sürüldü.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Erzurum'da bir Kur'an kursunda çocuklara yönelik istismar iddialarının ardından görevden alınan bir müftüyü terfi ettirdiği iddia edildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 2022'de Erzurum Palandöken Müftüsü olarak görev yapan Abdulhalim Acar hakkında, Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda meydana gelen cinsel istismar olayları nedeniyle soruşturma açıldı. Olayda, yaşları 10 ila 11 arasında değişen 7 çocuğun istismara uğradığı öne sürülmüştü.

Son atama ile Acar’ın, Ankara'nın büyük ilçelerinden Altındağ'a müftü olarak atandığı iddia edildi.

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