Diyanet'e ültimatom!

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son hutbesinde kadınların miras hakkına yönelik ifadelerini Kadıköy Süreyya Operası önünde protesto etti. Eşit miras hakkının gasbına izin vermeyeceklerini ifade eden kadınlar, “Kadın hareketinin mücadelesi sonucu ile yasalarla güvence altına alınan eşit miras hakkımızı tartıştırmayı aklınızdan bile geçirmeyin.” açıklamasında bulundu.

Kadın hareketinin mücadelesi sonucu ile yasalarla güvence altına alınan eşit miras hakkımızı tartıştırmayı aklınızdan bile geçirmeyin!

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu’nun çağrısıyla Kadıköy Süreyya Operası önünde toplanan kadınlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son hutbesinde kadınların miras hakkına yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

“EŞİT MİRAS HAKKININ GASBINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Eşit miras hakkı tartışılamaz yazılı pankart açan kadınlar, “Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz”, “Yaşasın kadın dayanışması” ,”Kadınlar birlikte güçlü” ,”Aile değil kadınız kadınlar isyandayız” sloganları attı. Yapılan basın açıklamasında, eşit miras hakkının gasbına izin vermeyeceklerini ifade eden kadınlar şöyle konuştu:

“EŞİT MİRAS HAKKIMIZI TARTIŞTIRMAYI AKLINIZDAN BİLE GEÇİRMEYİN!”

“Diyanet’in Medeni Kanun ve Anayasa’yı ihlal etmesine, kadın düşmanlığını camilerde perçinlemesine karşı bugün sokaklardan sesleniyoruz. Kadın hareketinin mücadelesi sonucu ile yasalarla güvence altına alınan eşit miras hakkımızı tartıştırmayı aklınızdan bile geçirmeyin!

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fetvalarının, hutbelerinin; iktidarın toplumu kendi ideolojisine göre dizayn etme, gündeme getirdikleri değişikliklere meşruiyet aracı olarak kullanılmasıyla ilk defa karşılaşmıyoruz. Ne çağrısı yapıyor Diyanet erkeklere? Etek giyen kız çocuklarınızı okullara göndermeyin mi? Şeffaf gömlek giyen kadınlar aynı ofiste erkeklerle bulundu diye zina suçu işliyor onları çalıştığı işlerden alıp, evlere kapatın mı?

“KADIN DÜŞMANLIĞININ BİR PARÇASI OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”

Diyanet’in bu hutbesinin tesadüf olmadığını biliyoruz. İktidarın aile yılı kapsamında açıklamalarla, düzenlemelerle, yasa tasarılarıyla dayatmaya çalıştığı eşitsizliğin, köpürttüğü kadın düşmanlığının bir parçası olduğunu görüyoruz.

“SUÇ DUYUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Her fırsatta haklarımıza saldıran, nasıl giyineceğimize, kaç çocuk doğuracağımıza, nasıl doğuracağımıza, kimi seveceğimize, kimle yaşayacağımıza karışmaya kalkanlara, İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çekilenlere, kolluğa başvurduğunda kadınları şiddet gördüğü evlere geri gönderenlere karşı mücadelemiz bitmedi bitmeyecek. Bugün burada, yarın adliyelerde suç duyurularıyla, il il yaptığımız eylemlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz.

On yıllar süren mücadelemizle elde ettiğimiz kazanımlarımızdan, anayasal ve yasal haklarımızdan, eşitlik, özgür ve şiddetten uzak yaşama ısrarımızdan vazgeçmeyeceğiz.”