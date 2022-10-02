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Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okuyan ve kurumunun “bağı yok” dediği Mustafa Demirkan ile icazet töreninde bir araya geldi.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 06:15
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Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana

Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
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Mayıs 2021’de, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da katılımıyla Ayasofya’da düzenlenen bir icazet törenini “Reisül-Kurra Vekili” sıfatıyla yöneten Mustafa Demirkan, konuşmasında Atatürk’ü hedef alarak, “Bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir? Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” dedi.

Cumhuiyet’te yer alan habere göre; Diyanet’in bir süre sonra “emekli olduğu için kurumla bağı olmadığını” savunduğu Demirkan, Başkan Ali Erbaş’ın icazetiyle Reisül-Kurrâ oldu. Sık sık Erbaş ile icazet törenlerinde bir araya gelen Demirkan, bu kez Karaman’daki bir töreni yönetti.

Erbaş’ın da katılımıyla Lütfi Elvan Kültür Merkezi’nde Karaman İl Müftülüğü tarafından hazırlanan hafızlık icazet töreninde yer aldı. Erbaş da bu törende konuşma yaptı, Demirkan ile yan yana poz verdi.

Ali Erbaş, bağı olmadığını öne sürdüğü Reisülkurra Mustafa Demirkan'la törende yan yana geldi

“KİM ANLATACAK?”

Erbaş ise konuşmasında gençler üzerinden sitemde bulundu. “Müslümanın hayatında namaz yoksa, onun dışında hiçbir şeyin anlamı yok” diyen Erbaş, “Gençlerimize, çocuklarımıza bunu böyle anlatalım. Onları namazsız, ibadetsiz bir Müslüman olarak yaşamaktan kurtaralım. Topluyoruz, çarpıyoruz ulaştığımız sayı bir milyonu, bir buçuk milyonu geçmiyor. 18.5 milyon üniversite öncesi öğrencimiz var. 8.5 milyon üniversite öğrencimiz var. Bu gerçekleri kardeşlerimize kim anlatacak?” ifadelerini kullandı.

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