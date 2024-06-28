Diyanet’in Cuma hutbesinde alkol ‘ahlaksızlık’ sayıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Diyanet’in Cuma hutbesinde alkol ‘ahlaksızlık’ sayıldı

Diyanet’in Cuma hutbesinde alkolle ilgili dikkat çeken ifadeler yer aldı. Diyanet, alkolü ‘ahlaksızlık’ olarak saydı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler yer aldı. Hutbede ticarette ‘helale ve harama’ dikkat edilmesi gerektiği belirtilirken, “. Cehennem ateşinden bir parça olan faizden, karaborsacılıktan ve stokçuluktan uzak duralım” ifadeleri yer aldı.

Hutbenin ilgili kısmı şöyle:

“Aile hayatımızdan ticaretimize, yeme içmemizden giyim kuşamımıza kadar hayatın her alanında İslam’ın koyduğu ilkelere riayet edersek; kendimize, Rabbimize ve çevremize karşı görevlerimizi yerine getirmiş oluruz. Öyleyse, eşimizin, çocuklarımızın, anne ve babamızın, akraba ve komşularımızın haklarını koruyalım.

Ticaretimizde helali gözetelim, daha çok kazanmak için harama tevessül etmeyelim. Fahiş fiyat artışlarıyla kimseyi mağdur etmeyelim. Cehennem ateşinden bir parça olan faizden, karaborsacılıktan ve stokçuluktan uzak duralım. Her zaman adalet, iyilik, merhamet ve dürüstlük gibi erdemleri kuşanalım. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha güçlü kılalım.”

ALKOL ‘AHLAKSIZLIK’ SAYILDI

Diyaneti’in Cuma günü camilerde okutulması için yayınladığı hutbede alkolün ‘ahlaksızlık’ sayılması dikkat çekti. Hutbede, konuyla ilgili “Yalan, gıybet, dedikodu, iftira gibi her türlü kötülükten; alkol, kumar, zina ve rüşvet gibi her türlü ahlaksızlıktan kaçınalım. Amellerimizi yok eden kibir, riya, gösteriş ve zulüm gibi haramlardan; Allah katında büyük bir vebal olan kul ve kamu hakkını ihlal etmekten sakınalım. Bütün bu hususlarla ilgili başta çocuklarımız ve ailemiz olmak üzere; akrabalarımıza, komşularımıza, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza usulüne uygun bir üslup ile gerekli hatırlatma uyarı ve telkinlerde bulunalım” denildi.

İşte o hutbenin tamamı:

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