Diyanet'in cuma hutbesinde bu yıl da Atatürk yok! 'Vatan' teması var Cumhuriyet yok

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet Bayramı ve ulusal günlerdeki cuma hutbelerinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yine yer vermedi. Diyanet’in hazırladığı dünkü hutbede, Cumhuriyet’in 101. Yılı, Atatürk ve Cumhuriyet'in kurucu kadroları anılmadı.

VATAN MÜDAFAASI İŞLENDİ, CUMHURİYET UNUTULDU

“Vatan Müdafaası Mukaddestir” temasının işlendiği ancak 29 Ekim'e dair tek bir ifadenin bulunmadığı hutbede, “Huzurla yaşadığımız güzel vatanımızı bize yurt kılan aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum” denilerek şehitlik vurgusu yapıldı. Hutbede TUSAŞ saldırısı da lanetlenirken, “Bizler, millet olarak tarih boyunca aziz vatanımızı muhafaza etmek için nice sıkıntılara göğüs gerdik, nice badireler atlattık” ifadelerine yer verildi.

TEPKİ ÇEKTİ

Diyanet’in Atatürk ve Cumhuriyet’i anmaması, toplumun çeşitli kesimlerinde tepkilere yol açtı. Pek çok kişi, Cumhuriyet’in kurucusu olarak Atatürk’ün anılmasının önemine dikkat çekerek, Diyanet’in bu yaklaşımını eleştirdi.

ATATÜRK 14 YILDIR ANILMIYOR!

Diyanet Atatürk'ü hutbelerde anmayı, 2010 yılında bırakmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2017’deki göreve gelişinden bu yana da Atatürk'ü hutbelerde anmadı ve görev süresi boyunca pek çok yurt dışı ziyareti yapmasına rağmen Anıtkabir’i hiç ziyaret etmedi.