Diyanet'in Cuma hutbesinde dikkat çeken uyarı

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftaki Cuma hutbesinde “kul hakkı” konusunu merkeze aldı. “Kul Hakkı Atesten Gömlektir” başlıklı hutbede, bireysel ve toplumsal haksızlıkların hem dünyevi hem de uhrevi sonuçları ele alındı. Özellikle Gazze’deki insanlık suçları, inşaat sektöründeki usulsüzlükler ve ekonomik istismar gündeme getirildi.

FIKHİ TEMELLER VE GÜNCEL YANSIMALAR

Hutbede İslam fıkhında kul hakkının beş temel alanını oluşturan can, din, mal, akıl ve nesil üzerinden değerlendirmelerde bulunuldu. Peygamber Efendimiz’in “Kıyamet günü namaz, oruç ve zekâtla gelen kişi, dünyada sövdüğü, iftira attığı veya malını yediği insanların hakları yüzünden müflis duruma düşebilir” hadisi referans gösterildi . Diyanet’in hutbede kullandığı bazı ifadelerin 2019 tarihli hutbelerle benzerliği dikkat çekti.

TÜRKİYE’DE GÜNCEL PARALELLİKLER

Hutbe, Türkiye’deki toplumsal ve ekonomik sorunlarla doğrudan ilişkilendirildi. İnşaatta kalitesiz malzeme ve denetimsiz yapılar, 1999 Marmara ve 2023 Kahramanmaraş depremlerinde can kayıplarını artırdı. TÜİK ve TMMOB raporları bu afetlerdeki can kayıplarının %70’inin denetimsiz binalardan kaynaklandığını ortaya koyuyor.

SOSYAL HAYATA YANSIMALAR

Hutbede gündelik hayattaki ihlaller de ele alındı: sigortasız işçilik, eksik ücret ödemeleri, ticari hileler, dijital iftiralar ve kız çocuklarının mirastan mahrum bırakılması örnekleri dikkat çekti.

HELALLEŞME VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Prof. Dr. Mehmet Görmez, kul hakkının İslam hukukunda affedilmeyen tek günah olduğunu belirterek helalleşmenin ve maddi-manevi tazminatın önemini vurguladı. Hutbe, Bakara Suresi'nin 281. ayeti olan “Herkese kazandığının eksiksiz ödeneceği günden sakının!” ayetiyle son buldu.