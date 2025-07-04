Diyanet'in cuma hutbesinde 'LeMan' göndermesi!

LeMan dergisinin 26 Haziran tarihli sayısında, Hz. Muhammed'in yer aldığı belirtilen bir çizim sosyal medyada gündem oldu.

Çizimde, Hz. Muhammed ile Hz. Musa'nın Ortadoğu'da bombaların üzerinde selamlaşırken tasvir edildiği yorumları üzerine tepki ve çağrılar büyüdü.

Bazı gruplar derginin Beyoğlu'ndaki bürosuna baskın yaparken, LeMan çizerleri sosyal medyada hedef gösterildi.

Dergi ise çizimde Hz. Muhammed'in tasvir edilmediğini açıkladı. Hz. Muhammed'i tasvir ettiği yorumlarına neden olan karikatür nedeniyle "dini değerleri alenen aşağılama" gerekçesiyle LeMan dergisi hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

CUMA HUTBESİNDE "LEMAN" GÖNDERMESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bugünkü cuma hutbesinde Leman krizi dolaylı olarak gündeme geldi.

Bugün tüm camilerde okutulan cuma hutbesinde, "Böyle bir ortamda bize düşen; geçmişe ibretle, geleceğe ferasetle bakmaktır. İslam'ın hayat veren ilkelerine sımsıkı sarılmaktır. Kur'an'a ve Peygamber Efendimiz (s.a.s)'e yapılan çirkin saldırılara karşı yekvücut olmaktır," ifadelerine yer verildi. Hutbede, ayrıca "'Düşmanlarınıza karşı gücünüz yettiği kadar hazırlık yapın, kuvvet hazırlayın…' emrine uyarak başta ilim, bilim ve teknoloji olmak üzere maddi ve manevi her alanda güçlü olmaktır" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bugün yayımladığı hutbede şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bize düşen; Peygamberimiz (s.a.s)'in Sünnet-i seniyyesine sımsıkı sarılmak, onu herkesten ve her şeyden daha çok sevmektir. Ona hürmet ve saygı göstermenin; Rabbimizin emri ve imanımızın bir gereği olduğunu bilmektir. 'Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın.' ayetine gönülden bağlı kalmaktır. Birlik ve beraberliğimize zarar verecek her türlü söz, tutum ve davranıştan uzak durmaktır. İnancımıza, değerlerimize, kutsallarımıza saldıran dâhili ve hârici şer odaklarına karşı uyanık olmaktır.

Böyle bir ortamda bize düşen; geçmişe ibretle, geleceğe ferasetle bakmaktır. İslam'ın hayat veren ilkelerine sımsıkı sarılmaktır. Kur'an'a ve Peygamber Efendimiz (s.a.s)'e yapılan çirkin saldırılara karşı yekvücut olmaktır. 'Birbirinizle ilgi ve alakayı kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin beslemeyin, haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun.' hadisini esas alarak kardeşliğimizi daha da pekiştirmektir. 'Düşmanlarınıza karşı gücünüz yettiği kadar hazırlık yapın, kuvvet hazırlayın…' emrine uyarak başta ilim, bilim ve teknoloji olmak üzere maddi ve manevi her alanda güçlü olmaktır."