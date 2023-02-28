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Diyanet'in gizli toplantısında müftülere verdiği talimat ortaya çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın müftülerle yaptığı toplantıdan iktidara destek mesajı çıktı. Toplantıda Diyanet personeline  “Cumhurbaşkanı ve iktidara zarar verecek her türde tartışmadan uzak durulmalı” ifadeleri yer aldı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 12:57
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Diyanet’in gizli toplantısından ‘iktidara destek’ mesajı çıktı

Diyanet'in gizli toplantısında müftülere verdiği talimat ortaya çıktı
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Depremlerin ardından attığı hemen her adımla tartışma yaratan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 30 Ocak-2 Şubat tarihlerinde düzenlenen müftüler toplantısında personele, “İktidara zarar verecek tartışmalardan uzak durulması” tavsiyesinde bulunduğu öne sürüldü. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 42’nci İl Müftüleri İstişare Toplantısı 30 Ocak-2 Şubat tarihler arasında Antalya’da düzenlendi.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “İslam ve Müslüman düşmanlığını alışkanlık haline getiren hastalıklı zihniyetlerle hukuk çerçevesinde, en güçlü şekilde mücadeleye devam edilecektir” ifadeleri yer alırken toplantının perde arkasından, “İktidara destek mesajı” çıktı.

TOPLANTIDAN İKTİDARA DESTEK MESAJI ÇIKTI

Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 81 ilin müftülerinin yer aldığı toplantıların ana gündem maddelerinden biri de yaklaşan seçimler oldu. Seçim sürecinde siyasilerin camileri ve Kur'an kurslarını ziyaret edebileceği belirtilerek, “Siyasiler buralarda tartışmaya neden olacak durumlara yol açabilir. Bu konuda dikkatli olunması gerekir” denildi. Öte yandan Diyanet personeline, “Hükümete zarar verecek tartışmalardan uzak durulmasının” tavsiye edildiği de iddia edildi. İddiaya göre, ikili görüşmelerde müftülere yönelik, “Cumhurbaşkanı ve iktidara zarar verecek her türde tartışmadan uzak durulmalı” ifadeleri kullanıldı.

“KAMUOYUNA BU YAKINLIK FARK ETTİRİLMEMELİ”

Hükümetten gelen taleplerin, “Dikkatlice değerlendirilmesini” isteyen Diyanet yönetiminin, “Kamuoyuna bu yakınlık fark ettirilmemeli ancak destekten de geri durulmamalı” içerikli mesajlar da verdiği savunuldu. Toplantılarda, yaklaşan seçimler öncesinde atama taleplerinin sorun yaratabileceği üzerinde de duruldu.

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