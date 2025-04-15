Diyanet'in kabarık iştahı: 2,6 milyon liralık sofra

Diyanet İşleri Başkanlığı, Elazığ Harput Dini İhtisas Merkezi’nde aday din görevlileri için düzenlenen yemek ihalesiyle konuşuluyor. Sözcü’nün haberine göre, ihalenin maliyeti 2 milyon 654 bin 75 TL olarak açıklandı. Günlük yemek masrafı 88 bin 500 TL’yi bulan ihale, zengin menüsüyle dikkat çekti.

“SIKI ET, DOLGUN TAVUK” DETAYLARI

İhale şartnamesi, yemeklerin kalitesine dair titiz kriterler içeriyor. Etlerin “kıvamı sıkı, kesik yüzeyi kabarık, rengi açık pembe-kırmızı” olması, 36 aydan küçük sığır gövdesinden seçilmesi şart koşuluyor. Tavuklar ise “dolgun butlu, yuvarlak göğüslü” olacak şekilde tanımlanıyor. Haftada dört gün et yemekleri sunulurken, menüde Meksika usulü fajita, çiftlik kebabı, tas kebabı ve et kavurma gibi seçenekler yer alıyor. Sebze, meyve ve bakliyatların ise piyasanın en kaliteli, yeni mahsul ürünleri olması gerekiyor.

ÖRNEK MENÜDE NELER VAR?

Şartnamedeki örnek menü, lüks restoranları aratmıyor:

Et saç tava, şehriyeli pirinç pilavı, tarhana çorbası, portakal

Et fajita, kremalı mantar çorbası, elma

Harput köfte, soslu makarna, yoğurt

Çiftlik kebabı, salçalı bulgur pilavı, cacık

Et saç tava, domates çorbası, ayran