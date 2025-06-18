Diyanet’in kara kutusundan milyonlar çıktı! TDV’nin gelirleri dudak uçuklattı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), kamuoyunda sıklıkla “Diyanet’in kara kutusu” olarak adlandırılıyor.

Sayıştay denetiminden muaf yapısıyla dikkat çeken ve şeffaflık tartışmalarının odağında yer alan vakıf, 2024 yılına ait mali tablolarını nihayet kamuoyuyla paylaştı. Gecikmeli olarak açıklanan verilere göre, vakfın gelirlerinde tarihi bir artış yaşandı.

2024 YILINDA 12,7 MİLYAR TL GELİR

BirGün Gazetesi'nin haberine göre, TDV’nin 2024 yılı toplam geliri tam 12 milyar 721 milyon 45 bin TL olarak kayıtlara geçti. Bu tutar, 2023 yılına göre %45; 2022’ye kıyasla ise tam %212’lik bir artış anlamına geliyor.

Gelirin büyük bölümünü oluşturan 9,1 milyar TL vatandaşlardan gelen bağış ve yardımlardan oluşurken; 1,7 milyar TL finansal gelir, 1,75 milyar TL ise diğer gelir kalemleri olarak raporlandı.

GİDERLER DE MİLYARLARI BULDU

TDV’nin aynı yıl içindeki giderleri de azımsanmayacak boyutta. Vakıf, 2024’te toplam 10 milyar 172 milyon 669 bin TL harcadı. Bu harcamaların başını 4,1 milyar TL ile sosyal hizmet projeleri çekti. Hayır işleri ve gönüllü faaliyetler için harcanan tutar ise 3 milyar TL olarak açıklandı. Ayrıca personel giderleri 479 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olmasına rağmen Sayıştay tarafından denetlenmiyor. Bu durum, milyarlarca liralık bütçenin nasıl kullanıldığına dair kamuoyunda ciddi soru işaretlerine yol açıyor. Şeffaflık talepleri artarken, TDV’nin faaliyetlerine ilişkin denetim eksikliği özellikle sivil toplum ve muhalefet çevreleri tarafından sıkça eleştiriliyor.