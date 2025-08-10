Diyanet’in kıyafet hutbesi sonrası sokak ortasında kavga! "Sokakta böyle çıplak gezmeyin" deyip saldırdı

İstanbul Bahçelievler'de, bir kadının diğer bir kadının kıyafeti hakkında yaptığı yorum, sokak ortasında kavgaya dönüştü.

Diyanet'in geçen hafta Cuma hutbesinde giyim kuşam özgürlüğünü hedef almasının ardından sokaklar karıştı.

İstanbul Bahçelievler'de, yolda yürüyen bir kadın, başka bir kadına "Böyle çıplak gezmeyin, çocuklarımız var" dedi. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

“POLİS ÇAĞIRIN” DİYEREK YARDIM İSTEDİ

Olay anı, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırıya uğradığı iddia edilen kadının “Polis çağırın” diye yardım istediği görüldü.

GÖRGÜ TANIKLARI ARAYA GİRDİ

Kavga, çevredekilerin yoğun çabasıyla son buldu.

Olay, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken yurttaşların tarafları sakinleştirme çabaları da kameralara yansıdı.

NE OLMUŞTU?

Söz konusu gelişme akıllara Diyanet'in geçen hafta Cuma hutbesinde gerçekleştirdiği hutbe metnini akıllara getirdi.

Kısa giyinmenin "hayasızlık" olduğu ve kısa giyinenlerin "Allah'ın emrini ihlal ettiği" öne sürülen hutbede "Ahlak ve edep ölçülerinin çiğnenmesine sessiz kalan herkes büyük bir vebal altındadır" denilmişti.

