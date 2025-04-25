Diyanetin Kuran kursunda 17 çocuğa cinsel istismad iddiası

İstanbul Bahçelievler’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı yatılı erkek Kur’an kursunda görev yapan belletmen İbrahim K., 10-13 yaşlarındaki 17 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Olay, bir imam hatip ortaokulu öğretmeninin çocukların konuşmalarını duyması üzerine savcılığa bildirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, çocuklar pedagog eşliğinde ifade verirken, iddiaların kurs yetkililerince gizlenmeye çalışıldığı öne sürüldü.

ÇOCUKLARIN İFADELERİ SORUŞTURMAYI BAŞLATTI

BirGün gazetesinden Timur Soykan’ın “Diyanet’in Kuran kursunda skandal: 17 çocuk istismar edildi” başlıklı yazısında aktardığına göre, skandal, imam hatip ortaokulunda görevli bir öğretmenin çocukların konuşmalarına kulak misafiri olmasıyla ortaya çıktı. Öğretmenin durumu savcılığa bildirmesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Soruşturma kapsamında, belletmen İbrahim K. gözaltına alındı. Hafta sonu Bakırköy Çocuk İzleme Merkezi’nde pedagog eşliğinde ifade veren 17 çocuk, kurs içinde maruz kaldıkları istismar olaylarını detaylı bir şekilde anlattı. Bazı çocuklar, İbrahim K.’nin uyudukları sırada yataklarına yattığını ve cinsel istismarda bulunduğunu belirtti. Soruşturmanın ardından İbrahim K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SKANDAL GİZLENDİ Mİ?

İddialara göre, İbrahim K.’nin Eylül ayında kurstan ayrıldığı tespit edildi. Ancak, çocukların bir kısmının, belletmenin davranışlarının kurs yetkilileri tarafından fark edilmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunulmadığını söylediği öne sürüldü. Dahası, bazı çocukların eğitimden koparılarak açık öğretime yönlendirildiği ve kursa devam ettirildiği ortaya çıktı. Mağdur çocukların büyük bir kısmının hâlâ aynı kursa gönderilmeye devam ettiği belirtilirken, olayın kamuoyundan gizlenmeye çalışıldığı ve yetkililerin konuyla ilgili sessiz kaldığı iddia edildi.

MÜFTÜDEN AÇIKLAMA YOK

Bahçelievler Müftüsü Mustafa Kayış, olayın yargıya intikal ettiğini gerekçe göstererek herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Kur’an kursuna yönelik şu ana kadar herhangi bir resmi işlem yapılmadığı öğrenildi.