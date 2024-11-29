Diyanet'in Kur'an kursunda öğrencileri tekme tokat dövdü. Korkunç görüntüler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ankara'da müftülüğün yatılı Kuran kursunda öğrencilere ders veren M.A.Ş, 3 öğrenciyi darp etti. Hocanın öğrenciye şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Olay, kursta ders gören bir çocuğun ailesine durumu anlatmasıyla ortaya çıktı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı müftülüğün yatılı kuran kursunda çocuklara şiddet uygulandığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde kurs hocasının tekme ve tokatla çocuklara şiddet uyguladığı görüldü. Birinde ise çocuklardan biri kaldırıp yere fırlattı.

İKİ AYRI TARİHTE DARP EDİLDİLER!

Odatv'nin ulaştığı görüntülerde 13 yaşındaki B.Ç., A.R.K., ve Y.Ö. isimli 3 öğrenci, kurs hocası M.A.Ş. tarafından 7 Ekim ve 5 Kasım olmak üzere iki ayrı tarihlerde darp edildi.

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Şiddet olayının ardından kursta dayak yiyen çocuklardan birinin olayı ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Olayı öğrenen aileler, soluğu Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde aldı. Aileler kurs hocasından şikayetçi olurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şikayet üzerine karakolda ifadesi alınan M.A.Ş. daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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