Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sorumlu hiçbir ismin istifa etmemesine tepkiler sürüyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yakın isimlerden olduğu belirtilen, Diyanet’in vakıflarından Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) Başkanvekili Haydar Bekiroğlu, istifa olmamasını “Yozlaşma böyle bir şey” diyerek eleştirdi.

" 'SORUMLU OLABİLİR MİYİM?'DİYEN BİR KİŞİ BİLE ÇIKMAZ"

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yapan ve halihazırda Diyanet başkanlık müşaviri de olan Bekiroğlu, “Binlerce insan ölür. Haneler viran olur. ‘Acaba ben de bundan birazcık da olsa sorumlu olabilir miyim?’ diyen bir kişi bile çıkmaz” ifadelerini kullandı.

Bekiroğlu, başka bir paylaşımında ise “Orada hâlâ ıssız çocuklar var. Toprağa kalbini gömmüş anneler, umuda yüzünü dönmüş babalar var. Burada ise ruhunu şöhrete satmış, ideallerini koltukla değişmiş, gerçeği algıya kurban edenler var” dedi.