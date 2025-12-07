Diyanet İşleri Başkanlığı bu aşk ve şiddet skandalı ile çalkalanıyor. İki birim amirinin yaşadıkları 'yasak' ilişkilerin ifşa edilmesi sonucu başka ayrıntılar da gün yüzüne çıktı.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre başkanlıkta görevli bir amir, eşi ile boşanma aşamasındayken iki kişi ile daha birlikteliği oldu. Kadınlara şiddet uyguladığı bilinen amirin birlikte olduğu kişilerden birine de şiddet uygulamış.

Savcılıkta başka dosyaları da bulunan amirin bazı din görevlileriyle parasal ilişki içine girdiği de kaydedildi. Dosyası bulunan bir kişinin kuruma atanması ise tepki çekti.

'DİNİ NİKAHLIYIZ'

Bir başka ilişkisi ortaya çıkan amirin savunması ise tartışmalara neden oldu. Resmi nikahlı eşinin "Evlerine yardım ve çocuk bakıcılığı için gelen bir kadınla birlikteliği olduğu" şikayeti ile hakkında dilekçe verilen amir için Diyanet soruşturma başlattı.

Dilekçede birlikte olduğu kadından bir çocuk sahibi olduğu belirtilirken amir, soruşturma sürecinde verdiği ifadesinde söz konusu kadın ile "dini nikahlı" olduklarını ifade etti.