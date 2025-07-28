Diyanet’te rüşvet iddiaları ile ilgili skandal açıklama! Bu kadarı da pes artık…

Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Sorumlusu Ahmet Daştanbek’in, rüşvet aldığı ile ilgili para sayma görüntüleri sosyal medyada hızla paylaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek hakkında rüşvet aldığı iddiası taşıyan para sayma görüntülerine ilişkin re’sen soruşturma başlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mekke Sorumlusu Ahmet Daştanbek’in yer aldığı görüntüler kamuoyunda infial yarattı. Sosyal medyada paylaşılan ve Daştanbek’in para sayma görüntülerini içeren videonun, “Rüşvetin belgesi” olduğu iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Daşdanbek hakkında re’sen soruşturma başlattı.

"RÜŞVET DEĞİL SADAKA"

Daştanbek, bugün sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, görüntülerdeki paraların "Mekke'de ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere kendisine verilen sadaka ve Ramazan kolisi alımı" amaçlı olduğunu iddia etti. Daştanbek, saydığı paranın 270 bin değil 10 bin dolar olduğunu da belirtti.

Paranın kendisine bir hayırsever tarafından iletildiğine dikkat çeken Daştanbek, açıklamasında, 10 bin dolarlık paranın kaynağını şu sözlerle açıkladı,

"2023 yılında hayırsever bir kişi tarafından Mekke'deki ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi ve sadaka dağıtılması amacıyla U. Turizm aracılığıyla gönderilmiştir."

Daştanbek, bu parayı almasından sonra dönemin muhasebe sorumlusunun odaya geldiğini ve parayı hesaba kayıt ettiğini iddia ederek, tutanağın da Ankara'ya gönderildiğini belirtti. Daştanbek, bu paranın Mekke'deki bir firma iletildiğini, yardım kolisi dağıtıldığını, bir bölümünün de sadaka olarak verildiğini de ileri sürdü.