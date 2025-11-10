Cuma hutbelerinde ulusal gün ve bayramlara yer vermediği için tepki alan Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. ölüm yıldönümünde, 7 Kasım'da yayınladığı Cuma hutbesinde Atatürk'e yine yer vermemişti.

Prof. Dr. Safi Arpaguş''un başkanlığını devraldığı Diyanet, geçen yıl Ali Erbaş döneminde olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında mesaj yayımladı. Mesajda Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yılında rahmet ve minnetle anıldığı ifade edildi.

'CENABIHAK’TAN RAHMET DİLİYORUZ'

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87’nci yılında saygı ve minnetle yad ediyoruz" denilen Diyanet’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi

"Aziz milletimizin varoluş çabasını temsil eden ve dünyanın pek çok yerindeki mazlumlara ilham kaynağı olan Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarına Cenabıhak'tan rahmet diliyoruz.

Ecdadımızın büyük fedakârlıklarla bizlere emanet ettiği cennet vatanımızı ve değerlerimizi muhafaza ederek geleceğe taşımayı ihmal edilemez bir görev olarak görüyoruz."

DİYANET GEÇEN 10 KASIM'DA NE DEMİŞTİ?

Diyanet'in yeni yayınladığı 10 Kasım mesajının, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş döneminde (2024) yayınlanan 10 Kasım mesajıyla aynı olması dikkat çekti.

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86. yılında saygıyla anıyor; geçmişten bugüne din, iman, vatan ve mukaddesat uğrunda feday-ı can eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz.

Ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği vatanımızı, ilim, hikmet ve medeniyet değerlerimizle tezyin ederek geleceğe taşımak, aziz milletimize ve şanlı tarihimize karşı vefa borcumuzdur.

Hürriyetine meftun bir milletin mensupları olarak bizlere düşen, milli ve manevi değerlerimiz etrafında kenetlenerek birlik beraberlik içerisinde devletimizin bekası ve milletimizin refahı için var gücümüzle çalışmaktır."

Diyanet'in her yıl yaptığı açıklamayı bazı yayın organlarının "ilk kez" yapıyormuş algısıyla vermesi dikkat çekti.

Yeni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş’un göreve yeni geldiğinde makam odasındaki Atatürk fotoğrafının “yeni asıldığı” iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmış, aynı fotoğrafın önceki başkan Ali Erbaş döneminde de odada bulunduğu anlaşılmıştı.

Diyanet'in 29 Ekim öncesi son Cuma hutbesinde de Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk yine hutbe içinde yer almamıştı.