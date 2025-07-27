Diyanet'ten "270 bin dolarlık rüşvet" iddiasına soruşturma

Fahiş harcamaları ve dev bütçesiyle gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı, “rüşvet” iddiasıyla yeniden tartışmaların odağına oturdu.

Dün sosyal medya platformu X’te dolaşıma giren bir videoya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mekke’deki Koordinasyon Merkezi’nde görevli olan Ahmet Daştanbek’in 270 bin dolar (yaklaşık 11 milyon lira) rüşvet aldığı öne sürüldü.

"KORKULACAK BİR ŞEY YOK, SEN SAY"

Sosyal medyada gündem olan videoda para sayarken görülen Daştanbek, videoyu çeken kişiye, “Kaydediyor musun” diye soruyor. Çekim yapan kişinin, “Kayıt mayıt yok hocam. Sen niye panikledin, korkulacak bir şey yok ki. Sen say ya” diye cevap vermesi üzerine Daştanbek, gülerek “Panikleme değil, bir şey yok” diye yanıt veriyor.

DİYANET SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sosyal medyadaki paylaşımlarda Daştanbek’in aldığı rüşvet karşılığı Diyanet etkinlikleri döneminde hacıları bazı otellere yönlendirdiği iddia edilirken Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün söz konusu görüntülerle ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada “Bazı sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.



