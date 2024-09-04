Diyanet'ten 6 milyon liralık tuvalet tadilatı. Tasarruf tedbiri vatandaşa

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez binasında gerçekleşecek tuvalet yenileme çalışmalarıyla ilgili ihale, kamuoyunda tartışmalara sebebiyet veren bu tartışmalar sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

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Yapılan açıklamada, 2001 yılından beri hizmet veren Merkez Hizmet Binası’nın tuvalet ve tesisatlarının artık hizmet veremeyecek duruma geldiği ifade edilerek bakım ve onarımın zorunlu hale geldiği belirtildi.

Öte yandan, bakım ve onarımların Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin kapsamı dışında olduğu ve binaların ekonomik ömrünü uzatacağına dikkat çekildi. Fakat, yenileme çalışmalarının yüksek maliyetine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

MALİYETİ 6 MİLYON OLARAK BELİRLENMİŞTİ

T24'ün haberine göre, maliyeti 6 milyon lira olarak hesaplanan yenileme çalışmalarıyla ilgili ihale, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin yayımlanmasından sadece üç gün sonra, 20 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşti.

T24'ün Diyanet’in teknik şartnamesinden aktardığına göre, tuvaletlerdeki duvar ve zemin seramikleri, lavabo, musluk ve taşlar sökülecek, tuvalet ve abdesthanelere porselen karo döşenecek, duvarlar ve alüminyum asma tavan yapılacak. Çalışmaların toplam maliyeti ise 6 milyon lira olarak hesaplandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, kamuoyunda tartışmalara sebebiyet veren 6 milyon liralık tuvaletlere yönelik bir açıklama yaptı.

"TASARRUF GENELGESİNİN KAPSAMI DIŞINDADIR"

Diyanet İşleri Başkanlığı, Merkez Hizmet Binasındaki tuvaletlerin bakım-onarımlarıyla ilişkin çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu.

“1986 yılında yapımına başlanan Başkanlığın Merkez Hizmet Binası, 2001 yılından itibaren hizmet verdiği belirtilerek, “Mezkûr binaya ait tuvalet ve müştemilat tesisatlarının artık hizmet veremeyecek duruma gelmeleri nedeniyle bakım onarımın yapılması zorunlu hale gelmiştir. İlgili birim tarafından hazırlanan teknik şartname doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile gerekli izinler alınarak 20.05.2024 tarihinde ihaleye çıkılmıştır. Yapılan ihale sonucunda ihaleyi kazanan yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Mevcut binaların ekonomik ömrünü uzatacak bakım onarımların yapılmasının hizmetin devamı için gerekliliği malumdur ve verimlilik anlayışıyla uyumludur. Dolayısıyla binaların ömrünü uzatacak bakım-onarım, tasarruf genelgesinin kapsamı dışındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.