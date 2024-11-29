Diyanet'ten Demirören'e kumar hutbeli gönderme

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 29 Kasım 2024 tarihli ve "Maddi ve Manevi Tükeniş: Kumar" konulu cuma hutbesi yayınlandı.

Hutbedeki, "İsmi ne olursa olsun, gerçek hayatta ya da dijital mecralarda oynansın, yasal olsun olmasın, kumarın her çeşidi haramdır" sözleri Demirören'e gönderme olarak değerlendirildi.

DEMİRÖREN'E AİT YERLER...

Demirören'e ait yerler arasında; "İddia, Milli Piyango, Şans girişim, Misli, Sisal Şans, Hipodrom.com, Azerloterya, Misli.az" olduğu görüldü.

"YASAL OLSUN OLMASIN, KUMARIN HER ÇEŞİDİ HARAMDIR"

Cuma hutbesinden ilgili kısım şu şekilde:

"İsmi ne olursa olsun, gerçek hayatta ya da dijital mecralarda oynansın, yasal olsun olmasın, kumarın her çeşidi haramdır. Zira her yasal olan, helal değildir. Dolayısıyla masa başında veya sanal ortamlarda oynanan; kazananın kaybedenlerden haksız kazanç elde ettiği oyunların tamamı kumardır, haramdır. At yarışlarında oynanan ganyan, kumardır, haramdır. Hayvanların dövüştürülmesi gibi vahşete dayanan her türlü oyun ve bu oyun üzerinden elde edilen kazanç, kumardır, haramdır. Bütün şans oyunları, yılbaşı, özel gün ve haftalar vesilesiyle çekilen piyango, kazı kazan ve şans topu gibi oyunlar kumardır, haramdır. Dijital mecralarda oynanan bütün bahis oyunları; toto, loto, iddia gibi dinen meşru olmayan oyunların hepsi kumardır, haramdır."