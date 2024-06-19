Diyanet'ten hac kurasıyla ilgili iddialara yanıt

Bircan yaptığı açıklamada, hac kuraları ve organizasyonu hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi.

2024 yılı hac organizasyonunun, hacı adaylarının şeytan taşlama ve veda ziyaretleriyle sona ereceğini belirten Bircan, "Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışında gerçekleştirdiği en büyük organizasyonlardan biridir. Bir gecede 85 bin vatandaşımızın Arafat'tan Müzdelife'ye sorunsuz bir şekilde taşınması, milyonlarca insanın bulunduğu bir ortamda büyük bir başarıdır." dedi.

Bircan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac ve umre organizasyonlarını yasal yetkiler çerçevesinde yürüttüğünü ve "Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu"nun kararlarına göre hareket edildiğini ifade etti. Kurulun, hacca ilişkin her türlü detayı, fiyatlandırmadan eğitime ve malzeme dağıtımına kadar belirlediğini söyledi.

Hac kontenjanlarının nasıl belirlendiği sorusuna Bircan, kontenjanların 1989'da Ürdün'ün başkenti Amman'da alınan bir kararla, ülkelerin Müslüman nüfusunun binde biri oranında belirlendiğini açıkladı. Türkiye'nin nüfusu arttıkça kontenjanının da arttığını, 2024 için 85 bin kişilik bir kota aldıklarını belirtti.

Yıllık hac başvuru sayısının ortalama 200 bin civarında olduğunu söyleyen Bircan, bekleyenlerin sayısının ve başvuru istatistiklerinin detaylarını paylaştı. Kura sistemi hakkında, bekleyiş süresi arttıkça kurada çıkma ihtimalinin de arttığını, bu adaletli sistemin diğer ülkeler tarafından da takdir edildiğini ve Malezya ile Endonezya'nın Türkiye'nin sistemini örnek almak istediğini dile getirdi.

Kura sistemiyle ilgili iddialara cevap veren Bircan, herhangi bir hile veya ayrımcılığın söz konusu olmadığını, tüm işlemlerin denetlendiğini ve noter huzurunda gerçekleştirildiğini vurguladı. Hac organizasyonunun ülkenin onuruna yakışır şekilde yapıldığını ve ortaya atılan iddiaların çirkin bir karalama olduğunu ifade etti.

Bircan, hac sırası bekleyenlerin sayısının 2,5 milyona yaklaştığını ve hac kontenjanının yüzde 60'ının Diyanet İşleri Başkanlığı, yüzde 40'ının ise belirli şartları taşıyan acenteler tarafından karşılandığını söyledi. Acentelerin sıkı bir şekilde denetlendiğini ve olumsuz durumlarda gerekli yaptırımların uygulandığını ekledi.