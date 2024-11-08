Diyanetten hacı adaylarına pasaport geçerlilik süresi uyarısı

Düzenleme: Kaynak: AA
Diyanetten hacı adaylarına pasaport geçerlilik süresi uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac vizesi için pasaport geçerlilik süresinin en az 30 Kasım 2025'e kadar olması gerektiğini duyurdu.

Başkanlığın Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, yeni pasaport alacak veya güncelleyecek hacı adaylarının il ve ilçe nüfus müdürlüklerine 30 Kasım'dan sonra müracaat ederek en az 1 yıllık geçerli pasaport çıkarmaları isteniyor.

hac-2020de-ne-zaman.jpg

Hacı adaylarının mağduriyet yaşamamaları için pasaport geçerlilik süresinin en az 30 Kasım 2025'e kadar olması uyarısı yapıldı.

Diyanet hacı adaylarını uyardı: Haccın maneviyatına zarar vermeyinDiyanet hacı adaylarını uyardı: Haccın maneviyatına zarar vermeyin

hac-iptal-mi-oldu.jpg

2025 yılı hac kesin kayıt işlemleri ile ilgili detaylı bilgi için il ve ilçe müftülükleri ziyaret edebilecek.

Hac Başvuru Sistemi Tamamen Değişti. Hacı Adayları DikkatHac Başvuru Sistemi Tamamen Değişti. Hacı Adayları Dikkat

Adaylar, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 0850 260 13 13 numaralı iletişim merkezi üzerinden de iletişim kurabilecek.

Son Haberler
Son ders zili bugün çalıyor! Ara tatil başlıyor
Son ders zili bugün çalıyor
Kız ve erkek öğrencilerin konsere verdiği tepkiler olay oldu! O anlar milyonlarca kez izlendi
Kız ve erkek öğrencilerin konsere verdiği tepkiler olay oldu! O anlar milyonlarca kez izlendi
"Felaketin Anatomisi" 11 Kasım'da Başlıyor
"Felaketin Anatomisi" 11 Kasım'da Başlıyor
SON DAKİKA: Erdoğan kayyumu eleştirenler hakkında 'eşkiyalıktır' dedi
SON DAKİKA: Erdoğan kayyumu eleştirenler hakkında 'eşkiyalıktır' dedi
Adana’da ekmek dağıtımında dehşet: 2 yaralı
Adana’da ekmek dağıtımında dehşet: 2 yaralı