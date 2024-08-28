Diyanet’ten hafız olmak isteyenler için rehber kitap

Kitap, alanında uzman kişiler tarafından yazılmış olup, hafızlık eğitim süreçlerini öğrencilere, öğreticilere ve ailelere rehberlik etmek amacıyla kaleme alındı. Kitaptaki içeriklere ilişkin videolara Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sayfasından ulaşılabilecek.

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Başkanlığın hafızlık eğitimiyle ilgili özveriyle çalıştığını ve yeni teknikler ve adımlarla ilerlemeye devam ettiklerini belirtti. Akbulut, “Hafızlık Eğitimi Rehber Kitabımızı önümüzdeki eğitim döneminde öğreticilerimiz ve öğrencilerimizle paylaşacağız” dedi.

Akbulut, hafızlık eğitiminin uzun soluklu bir yolculuk olduğunu vurgulayarak, “Hafızlık, 30 cüzden oluşan bir kitabı ezberlemeyi gerektirir. Kur’an-ı Kerim ile diğer kitaplar arasında büyük farklılıklar vardır. Ezber yapılırken çocuğun ihtiyaçları ve karşılaştığı engeller göz önünde bulundurulmalıdır. Psikolojik danışmanlık alanındaki uzmanlarımız bu konulara yönelik hazırlık yaptılar. Ayrıca, velilere ailede hafız yetiştirmenin önemi anlatıldı ve öğreticilerin nelere dikkat etmesi gerektiği konularında bilgiler verildi” dedi.

Akbulut, hafızlığı çocuklara sevdirme gayesi taşıdıklarını belirterek, öğrencilerin ezberlerini pekiştirirken ruh dünyalarını da korumaya çalıştıklarını ifade etti.

Hafızlık kurslarında psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini yaygınlaştıracaklarını ve geleneksel hafızlık eğitimini modern pedagojik yöntemlerle birleştirerek her çocuğun yetenek ve becerilerine uygun bir eğitim sunmayı hedeflediklerini söyledi.