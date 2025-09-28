Diyanet’ten Ordu’ya 750 milyonluk merkez

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görev süresi dolmuşken harcamalarıyla eleştirileri üzerinde toplayan Diyanet’in Ordu’da 750 milyon TL’ye merkez kuracağı iddia edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ordu’da Melet Irmağı kıyısında ‘Dini İhtisas Merkezi’ kuruyor. Geçen hafta vazifesi biten Ordu’lu Başkan Ali Erbaş döneminde alınan karar uygulamaya geçirildi.

Merkezin giderini ise 3 milyar lira borcu bulunan AKP’li Ordu Belediyesi karşılayacak.

Toplam 20 bin metrekare araziye yapılacak merkez için harcanan bütçenin, 750 milyon TL’ye ulaştığı öğrenildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, “Diyanet Akademisi Ordu Dini İhtisas Merkezi" için 22 Temmuz 2025 tarihinde inşaat ihalesi gerçekleştirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı eşgüdümünde yapılan Diyanet’in büyük İhtisas Merkezi’nin yapım ihalesi 10 Eylül’de tamamlandı.

Projesi 2024 senesinde hazırlatılan merkez adına gerçekleştirilen yapım ihalesine verilen yalnızca bir teklif geçerli kabul edildi.

Ordu’ya kazandırılacak Ordu Dini İhtisas Merkezi’nin Aralık 2027’ye kadar bitirileceği ifade edildi.

