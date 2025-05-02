Diyanet'ten tartışılacak hutbe! Flört, arkadaşlık ve giyim hedeflerinde...

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bugün camilerde okuttuğu cuma hutbesinde insanların kıyafet özgürlüğüne karışması dikkat çekti.

'TESETTÜRE UYGUN OLMAYAN ELBİSELERİN GİYİLMESİ HARAM'

Diyanet’in hutbesinde dikkat çeken ayrıntılar şu şekildeydi;

"İster gerçek hayatta, ister sanal âlemde, isterse yazılı ve görsel medyada kişiyi zinaya götüren söz, tutum ve davranışların tamamı haramdır. Allah’ın insana bir emanet olarak verdiği bedenin teşhir edilmesi, tesettüre uygun olmayan elbiselerin giyilmesi haramdır"

“BİR ERKEK VE BİR KADININ BAŞ BAŞA KALMASI HARAMDIR”

Kadın ve erkeğin ev arkadaşı olmasının da haram olduğu belirtirken, “Aralarında dinen evlenme engeli olmayan bir erkek ve bir kadının baş başa kalması ya da ev arkadaşlığı adı altında bir arada bulunması haramdır. Flört, dost hayatı, arkadaşlık, kaçamak, aldatma’ gibi kavramlarla bu büyük günah asla masum gösterilemez. ‘Gönül ilişkisi, yasak aşk, gençlik hevesi, düzeyli birliktelik’ gibi sözlerle zinayı meşrulaştırmak, harama giden yola kapı aralamaktır. ‘Çapkınlık’ denilerek övünülen şey, esasında bir zinakârlıktır, insanın namusuna göz dikmektir, haramdır. Hele hele özgürlük adıyla bütün dünyaya dayatılmaya çalışılan ve Lût (a.s)’ın kavmini helake sürükleyen eşcinsellik ise Allah’ın lanetlediği bir sapkınlıktır, haramdır, büyük bir günahtır” denildi.

“ZİNANIN PANZEHRİ EVLİLİKTİR”

Hutbede son olarak zinaya değinirken, “Zinanın panzehri evliliktir. Meşru bir evlilik, insanın bütün kötülüklerden sığınabileceği güçlü bir siper, muhkem bir kaledir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in ifadesiyle evlilik; gözü haramdan korur, iffeti muhafaza eder. O halde, gençlerimizi evliliğe teşvik edelim. Dinen ve hukuken evlilik çağına ulaştıklarında onların evlenmelerine yardımcı olalım” ifadelerine yer verildi.