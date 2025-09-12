Diyanet'ten tartışma yaratan hutbe! 'Manifest'i hedef aldı!

Milli bayramlara bile denk gelen cuma hutbelerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını geçirmeyen Diyanet'in Manifest grubu "hassasiyeti" dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanlığı cuma hutbesinde isim vermeden haklarında ‘hayasızca hareketler’ ve ‘teşhircilik’ iddiasıyla soruşturma açılan, konserleri iptal edilen Manifest grubuna tepki gösterdi.

Hutbedeki "İffet ve hayâyı ortadan kaldıran, nesilleri ve toplumu ifsat eden zinaya giden yollar meşrulaştırılmaya çalışılmamalı; çıplaklık ve teşhircilik, hayatın bir parçasıymış gibi lanse edilmemelidir." ifadeleri dikkat çekti.

"Peygamberimiz ve Aile Ahlakı” başlıklı hutbedeki ilgili kısım şöyle

"İffet ve hayâyı ortadan kaldıran, nesilleri ve toplumu ifsat eden zinaya giden yollar meşrulaştırılmaya çalışılmamalı; çıplaklık ve teşhircilik, hayatın bir parçasıymış gibi lanse edilmemelidir.

Alkol, kumar ve madde bağımlılığı normal; çarpık ilişkiler ve boşanmalar sıradan, öfke ve şiddet olağanmış gibi gösterilmemelidir.

Şu husus unutulmamalıdır ki, zina, alkol ve kumar, dinimizin haram kıldığı büyük günahlardandır. Yüce Rabbimizin bu hususlarla ilgili uyarıları gayet açıktır: Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.”

NE OLMUŞTU?

Manifest grubu üyeleri hakkında bir konser sırasındaki görüntüler dolayısıyla 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarını işledikleri iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İfadeleri alınan grup üyeleri hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı alınmıştı.

Grup konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz" demişti.