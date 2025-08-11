Diyanet’ten ‘torpilli helal atama!' 6 bin dolar ballı maaş…

“Kopya ve torpille girilen işin kazancı helaldir” sözleriyle geçtiğimiz yıl gündem olan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt’un, müşavir olarak Mısır’a atanırken, 6 bin dolar maaşa bağlandı.

SAHTE DİPLOMA SKANDALI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, sahte diploma skandalı ile gündeme gelmişti. Ancak geçtiğimiz yıl Bozkurt, Diyanet TV’de yayınlanan “Diyanet’e Soralım’’ adlı programda bir izleyiciden gelen “Üniversitedeyken bazı derslerin sınavlarında kopya çekmiştim. Mezun oldum ve acaba mesleğimi yaptığımda kazandığım maaşa bir sıkıntı, halel getirir mi?’’ sorusuna skandal bir açıklamada bulunmuştu.

“KOPYA VE TORPİLLE GİRİLEN İŞİN KAZANCI HELALDİR”

Bozkurt, “Kopya çekmek, hak etmediğimiz bir şeyi elde etmeye çalışmaktır, hak gaspı, hırsızlık ve haksız bir kazanımdır. Fakat bunun üzerine bir iş bulunmuş ve neticede mesai sarf ederek sağlanan kazanç, haram olarak değerlendirilemez. Yapılan iş yanlıştır fakat yaptığımız işin karşılığında emek vererek aldığımız maaş helaldir. İşe nasıl girdiği ile elde ettiği kazancı farklı tutmak lazım” demişti.

TORPİLİ HELAL SAYDI BALLI MAAŞI KAPTI

Sözcü’de Deniz Ayhan’ın haberine göre; torpili helal sayan İdris Bozkurt, bir süre önce Mısır Din Hizmetleri Müşaviri olarak atandı. “Din Hizmetleri Müşaviri” görevini yürütecek olan Bozkurt, ayda 6 bin dolar(244 bin 465 TL) ballı maaş kazanacak.