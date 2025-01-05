Diyanet’ten tuvalet restorasyonu için 7 milyon harcama! Turhan Çömez tek tek açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı son zamanlarda yaptığı harcamalar ile gündemde. İktidar kanadından son zamanlarda gelen tasarruf tedbirleri açıklamaları ve Diyanet İşleri Başkanı’nın Audi marka otomobil kullanması tartışma konusu olmuştu.

İYİ Partili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tuvalet restorasyonu için 7 milyon lira harcadığını öne sürdü. Çömez, söz konusu iddialar hakkında Meclis'e soru önergesi verdi.

"13 TUVALETİN RESTORASYONU İÇİN 7 MİLYON TL HARCANDI MI?"

Çömez’in verdiği soru önergesinde, ihalenin davet usulüyle yapıldığı ve restorasyon işinin Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul’un oğluna ait bir firmaya verildiğini öne sürdü.

Çömez, Cevdet Yılmaz'ın cevaplandırması istediği soru önergesinde şunları söyledi,

"-Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkez binası hangi tarihlerde inşa edilmiştir?

-Binanın henüz 20 yıllık olduğu bilgisi doğru mudur?

-13 tuvaletin restorasyonu için gerçekten 7 milyon TL harcanmış mıdır?

-Bu bütçe Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden mi, yoksa Türkiye Diyanet Vakfı bütçesinden mi karşılanmıştır?

-İhale hangi yöntemle yapılmıştır ve hangi firmalar davet edilmiştir?

-İhalenin kazanan firma Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul’un oğluna mı aittir?

-Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 bütçesinde 2024'e göre %42'lik bir artış olduğu bilgisi doğru mudur?"