DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 22 Mart 2024 / 00:01

T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDENİLAN

ESAS NO : 2019/1635 Esas Lehine Vasiyet Yapılan : Teyri ATLİ (AYDIN) - 39337218130 -Mirasçı : Nazi TURCAN - 27319292612 -

Davacı tarafından açılan Vasiyetname Açılması (El Yazılı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce yerleşim yeri adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, yerleşim yeri adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlgili vasiyetnamede ; (... Vasiyetçi söz alarak Diyarbakır İli, Merkez İlçesi, Özdemir Mah., Özdemir Geçidi Sk. Pafta 44, Ada 186 ve Parsel No:7 de kayıtlı taşınmazı 1323 Doğumlu Fatma ile Ahmet ten olma Teyri ATLİ'ye vasiyet ettiğini beyan ve ikrar ederek işbu ikrar yazılarak okunmak üzere adı geçen vasiyetçiye verildi. Okunduktan sonra imza edildi...)

Müteveffa tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız üzere ilanen tebliğ olunur. 20/01/2024