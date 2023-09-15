DİYARBAKIR 6. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayın Tarihi: 15 Eylül 2023 / 00:01

T.C.

DİYARBAKIR

6. İŞ MAHKEMESİ

SAYI : 2021/125 Esas Davacı Hikmet Ok ile Davalılar Hazro Taş Kömürü İşletmesi Limited Şirketi Ve Faysel Kahraman arasında mahkememizde görülmekte olan Tespit (İş Hukukundan Kaynaklanan) davası nedeniyle;Davalı Hazro Taş Kömürü İşletmesi Limited Şirketine ait adresin tüm araştırmalara rağmen bulunamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, duruşma 11/10/2023günü saat 10:55’a bırakılmış, davalı belirtilen gün ve saatte mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği, işbu ilanın yayınlandığı tarihten 15 gün sonra dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebligat yerine geçmek üzere İLAN olunur.