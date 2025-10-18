18-26 Ekim 2025 tarihleri arasında okuyucuları ağırlayacak olan fuarın açılışına DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doğan Hatun, Diyarbakır Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, paydaşlar ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, 12 bin 500 yıllık bir tarihe sahip Diyarbakır’ın en önemli özelliğinin dünyada aynı merkezden yönetilen birinci kent olması olduğunu ifade etti.

Diyarbakır için kitap fuarının ‘olmazsa olmaz’ olduğunu ifade eden Kaya, ‘’Bu anlamda ben hem Kenan abiye hem Tüyap Fuarcılığa hakikaten teşekkür ediyorum. Destek veren kuruluşlarımız. Sonuçta biz bu Diyarbakır’ın yönetenleriyiz. Milli eğitimiyle, valiliğiyle, belediyesiyle bu kente ne gerekiyorsa yapma gibi bir görevimiz var’’ diye konuştu.

Geçen yıl 215 bin civarında ziyaretçi olduğunu hatırlatan Kaya, "Bu sadece Diyarbakır değil. Van’dan, Mardin’den, Batman’dan 9 gün boyunca insanlar gelip Diyarbakır kitap fuarında hem kitap alıyorlar, hem söyleşileri dinliyorlar, hem yazarlarla sohbet ediyorlar. Yani bölgeyi, bölgede bir kültür etkinliğine dönüşen bir fuarımız var. Bu sene milli eğitim müdürümüz de özellikle öğrencilerin gelip kitap fuarından yararlanması, kendi yayın evleriyle buluşması ile ilgili önemli destekler verdi. Ona da teşekkür ediyoruz buradan. Temel amacımız Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak kitap fuarını tüm paydaşlarımızla bölgenin bu etkinlik kitap etkinliği, kültür etkinliği olarak devam ettirme ile ilgili elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğimizi belirtiyorum" şeklinde konuştu.