Diyarbakır Bismil'de trafik kazası: 3'ü çocuk 13 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Bismil karayolu Karalar mevkisinde A.A. idaresindeki 34 VV 5707 plakalı kamyonet, sürücünün navigasyonun yönlendirmesinde kararsız kalması sonucu aynı yönde seyreden H.E. idaresindeki 07 GS 206 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücülerle birlikte 3'ü çocuk toplamda 13 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Yol, kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldıktan sonra jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.