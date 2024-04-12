Diyarbakır Bismil'de trafik kazası: 3'ü çocuk 13 yaralı

Kaynak: İHA
Diyarbakır Bismil'de trafik kazası: 3'ü çocuk 13 yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3'ü çocuk 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Bismil karayolu Karalar mevkisinde A.A. idaresindeki 34 VV 5707 plakalı kamyonet, sürücünün navigasyonun yönlendirmesinde kararsız kalması sonucu aynı yönde seyreden H.E. idaresindeki 07 GS 206 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte 3'ü çocuk toplamda 13 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Yol, kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldıktan sonra jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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