DİYARBAKIR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ-ERGANİ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
Yayın Tarihi:
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01934545
İLAN
ERGANİ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZ MALLAR
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|ADA
|PARSEL
|MİKTAR (m2)
|HAZİNE HİSSESİ (m2)
|VASFI
|İMAR DURUMU
|TAHMİNİ BEDELİ (TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|1
|Diyarbakır
|Ergani
|Caferan
|119
|6
|12.761,22
|12.761,22
|Tarla
|İmarsız
|2,950,000.00
|590,000.00
|5.12.2023
|09:00
|2
|Diyarbakır
|Ergani
|Kıralan
|165
|3
|566,02
|566,02
|Arsa
|Konut Alanı
|1,246,000.00
|249,200.00
|5.12.2023
|09:30
|3
|Diyarbakır
|Ergani
|Kıralan
|181
|3
|551,17
|286.33
|Arsa
|Konut Alanı
|659,000.00
|131,800.00
|5.12.2023
|10:00
|4
|Diyarbakır
|Ergani
|Kıralan
|181
|5
|1.210,24
|1.210,24
|Arsa
|Konut Alanı
|3,873,000.00
|774,600.00
|5.12.2023
|10:30
|5
|Diyarbakır
|Ergani
|Kıralan
|160
|4
|959,70
|959,70
|Arsa
|Konut Alanı
|3,359,000.00
|671,800.00
|5.12.2023
|11:00
|6
|Diyarbakır
|Ergani
|Kıralan
|160
|6
|409,81
|409,81
|Arsa
|Konut Alanı
|1,435,000.00
|287,000.00
|5.12.2023
|11:30
|7
|Diyarbakır
|Ergani
|Yakacık
|250
|16
|3.469,84
|3.469,84
|Ham Toprak
|İmarsız
|347,000.00
|69,400.00
|5.12.2023
|13:30
|8
|Diyarbakır
|Ergani
|Boğaz
|142
|19
|6.891,26
|6.891,26
|Ham Toprak
|İmarsız
|276,000.00
|55,200.00
|5.12.2023
|14:00
|9
|Diyarbakır
|Ergani
|Kıralan
|198
|11
|1.809,77
|1.809,77
|Arsa
|Konut Alanı
|7,240,000.00
|1,448,000.00
|6.12.2023
|09:00
|10
|Diyarbakır
|Ergani
|Yakacık
|270
|1
|15.966,77
|15.966,77
|Tarla
|İmarsız
|960,000.00
|192,000.00
|6.12.2023
|09:30
|11
|Diyarbakır
|Ergani
|Kıralan
|282
|8
|1.069,88
|1.069,88
|Arsa
|Konut Alanı
|5,350,000.00
|1,070,000.00
|6.12.2023
|10:00
|12
|Diyarbakır
|Ergani
|Kıralan
|282
|5
|1.245,14
|1.245,14
|Arsa
|Konut Alanı
|4,981,000.00
|996,000.00
|6.12.2023
|10:30
|13
|Diyarbakır
|Ergani
|Doğan
|243
|1
|3.889,48
|3.889,48
|Arsa
|İmarsız
|175,050.00
|35,010.00
|6.12.2023
|11:30
|14
|Diyarbakır
|Ergani
|Kıralan
|282
|7
|5.604,60
|5.604,60
|Arsa
|Konut Alanı
|28,025,000.00
|5,605,000.00
|6.12.2023
|14:00
|15
|Diyarbakır
|Ergani
|Kıralan
|280
|126
|5,415.35
|5,415.35
|Arsa
|Konut Alanı
|27,077,000.00
|5,415,400.00
|6.12.2023
|14:30
|1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 numaralı taşınmazlar karşılarında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 14,15 ile numaralandırılmış taşınmazlar ise Kapalı Teklif Usulü ile Ergani Kaymakamlığı 1. katında bulunan Toplantı Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.
|2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
|a) Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuzun; (Banka ya da Mal Saymanlıkları Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
|b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
|c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri
|d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
|e) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik , adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
|3- Hazine Taşınmaz mallarının satışı KDV' den muaf olup, satış tarihini takip eden yıldan itibaren Beş (5) yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.
|4-Geçici teminat bedeli, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik uyarınca, tahmin edilen bedelin %20'si oranında alınacaktır.
|5- Kapalı Teklif Usulüne göre verilecek dosyalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesine göre hazırlanması ve ilgili kanunun 38. Maddesine göre belirtilen şekilde de İhale komisyon başkanlığına teslim edilecektir.
|6- İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
|7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K. 37.maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır
|8- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödemelerde %20 indirim uygulanarak peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 taksit yapılabilecektir.
|9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|10- İhaleyi alan alıcı tarafından satış bedeline ek olarak taşınmazın satış bedeli üzerinden 5.000.000,00 TL ye kadar kısmı için % 1 (yüzde bir), 5.000.000,00 ‘den 10.000.000,00 TL ye kadar olan kısmı için % 0,5 (binde 5), 10.000.000,00 TL ‘ yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli tahsil edilecektir.
|11- İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://diyarbakir.csb.gov.tr/ adreslerinden ögrenilebilir. İLAN OLUNUR
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01934545