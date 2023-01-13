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Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü 17 ilçe müdüründen istifa dilekçesi aldı

Şube müdürünün odasına çilingirle girmeye çalıştı. Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’nin, 17 ilçe milli eğitim müdüründen istifa dilekçesi aldığı, yöneticilere mobbing uyguladığı, bir şube müdürünün odasını çilingirle açtırarak evraklara el koymaya teşebbüs ettiği öne sürüldü.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 11:13
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Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü 17 ilçe müdüründen istifa dilekçesi aldı

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü 17 ilçe müdüründen istifa dilekçesi aldı
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Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şubesi’nden yapılan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali hakkında iddialarda bulunuldu. 

Amidahaber'in haberine göre, "Diyarbakır’da kangrene dönen hukuksuzluk, usulsüzlük ve keyfiliklere dur demenin vakti!" başlığı ile yayınlanan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’nin 17 ilçe milli eğitim müdüründen istifa dilekçesi aldığı öne sürüldü. Müdürün görev ve yetki sınırlarını aştığına yer verilen açıklamada, “Gayri hukuki bir biçimde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürünün odasını çilingirle açtırarak evraklara el koyma gayret ve niyetini hangi teamülden almaktadır(!)" denildi.

'YÖNETİCİLERE ODA VERMİYOR, BASKI YAPIYOR"
Eğitim Bir-Sen’in açıklamasında İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’nin yargı kararları ile göreve başlayan il ve ilçe yöneticilerine oda ve görev vermeyerek mobbing uyguladığı iddia edildi.

Küçükali’nin alt görev dayatmasında bulunduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Baskı ve dayatmalara boyun eğmeyen kişileri yargı kararına rağmen göreve başlatmamakta veya dengi olmayan görevlere sürmektedir. İl Milli Eğitim Müdürü tarafından ilimizde okul öncesi öğrenciler için oluşturulan konteynır sınıfların ihalesini alan kişiler lehine eksik yapılan işlerin kabulü için imza yetkisi olanlara baskı yapıldığı iddiası izaha muhtaçtır. Temel Eğitim’de 10.000 okul projesi için gelen ödeneklerin proje kapsamında olmayan okullara aktarılması hangi mevzuat kapsamında gerçekleşmiştir?”

“KAYNAK KİTAP GEREKÇESİ İLE GÖREVDEN ALIYOR”
Mevlana Ortaokulu Müdürü R.A’nın Whatsapp grubundan kaynak kitap tavsiyesinde bulunduğu için açığa alındığı iddia edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kayapınar Mevlana Ortaokulu Müdürü R.A. Whatsapp grubunda kaynak kitap tavsiyesinde bulundu diye İl Milli Eğitim Müdürü tarafından açığa alındı. Akabinde görev yeri değiştirilerek cezalandırıldı. Ancak İl Milli Eğitim Müdürü tarafından oluşturulan komisyon aracılığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen yazıda kaynak ve yayınevi adı verilerek açık yönlendirme yapılmıştır. Kaynak kitap gerekçesi ile idarecileri görevden alan İl Milli Eğitim Müdürünü aynı gerekçeyle kim görevden alacak?”

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sancar
13.01.2023 11:54
Burda yorum yazanlar açıklama yapan sendika da aynı meşrepten ,araları bozulmuş kayıkçı kavgası yani,eğitim bir sen iktidar yanlısı sarı sendikadır,sendika var sendika var..  
 
MİLLI EĞITİM BAKANILIGIN DA ÇALIÇANLAR NIYE SESSİZ
13.01.2023 11:44
MİLLİ EĞİTİM BAKANI CIKIP ACIKLAMA YAPMAZ DIKKATE ALMAZ ANLADIK ? MILLİ EĞITIM YARDIMCISI NE İŞ YAPAR MILLI EĞITİM DE BAKAN YARDIMCI YARDIMCILARI NE İŞLERLE MEŞGUL  
 
BU KURUMLARIN MÜDÜRLERINE EMİR VE DAYATMA YAPAN MILITAN ÖRGÜT BAŞI KİM BU ÖRGÜTÜ BU ÇETEYİ ÜLKEYE BELA EDEN HADSİZ KİM ? EVRAKLARA ZORLA EL KOYMAYA Ç?ALIŞMAK NE DEMEK
13.01.2023 11:41
USULSÜZ YAPILAN KANUNA AYKIRI ÇETE ÖRGÜTÜ VAR ÜLKEDE KURUMLARA SIZMIŞ MÜDÜRLER VAR KURUMLARDA EVRAKLARI ALMAK ÇİLİNGIRLE KAPIYI KIRMAK BASKIYLA TEHDITLE GÖREVDEN ALMAK GÖREVE YAPTIRMAMAK  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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