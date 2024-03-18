Diyarbakır İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.

DİYARBAKIR İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

BAĞLAR

ÇÜNGÜŞ

HANİ

KULP

YENİŞEHİR

BİSMİL

DİCLE

HAZRO

LİCE

ÇERMİK

EĞİL

KAYAPINAR

SİLVAN

ÇINAR

ERGANİ

KOCAKÖY

SUR

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.