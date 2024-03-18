Diyarbakır İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.
DİYARBAKIR İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
BAĞLAR
ÇÜNGÜŞ
HANİ
KULP
YENİŞEHİR
BİSMİL
DİCLE
HAZRO
LİCE
ÇERMİK
EĞİL
KAYAPINAR
SİLVAN
ÇINAR
ERGANİ
KOCAKÖY
SUR
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI
Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.