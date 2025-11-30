Küresel ısınmayla birlikte dünyada genelinde olduğu gibi Türkiye’de ciddi bir kuralık tehlikesiyle karşı karşıya. Bu durum Cumhurbaşkanlığı raporlarına da yansıdı. Bu raporlara göre Türkiye yakın bir gelecekte su sıkıntısı çeken ülkelerden biri olacak. Bu tespitlere rağmen su tasarrufu ve kullanımında ciddi sıkıntılar devam ettiği Sayıştay raporlarında da yansıdı.

2014 yılında yürürlüğe giren “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında büyükşehirler ve il belediyeleri su kayıplarını 2023 yılına kadar en fazla yüzde 30, 2028 yılına kadar ise en fazla yüzde 25 düzeyine indirmekle yükümlülerdir. Ancak belediyelerin bu yükümlüleri yerine getirmediği ortaya çıktı. Bu illerden biri de Diyarbakır.

ŞEBEKE SUYUNUN YÜZDE 90’ININ KAÇAK OLDUĞU İLÇE VAR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin Sayıştay raporunda yer alan tespitler şok etti. Diyarbakır’ın 17 ilçesi bulunuyor. Rapora göre bu ilçelerden sekizinde şebeke suyunun yüzde 60’ı kayıp kaçak su.

Rapordaki tespite şebeke suyundaki kayıp-kaçak oranının yüksek olduğu ilçelerdeki oranlar şöyle:

Silvan yüzde 76,30, Kocaköy yüzde 87,30 Hani yüzde 73,20, Hazro yüzde 90,1 Eğil yüzde 82,4, Kulp yüzde 63,8, Bismil yüzde 77,4, Dicle yüzde 60,30.



URFA’DA FATURA ÖDEYEN YOK

Şanlıurfa’da da su faturalarında tahsilat yapılamaması Sayıştay raporuna yansıdı. Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin 2024 yılında toplam 1 milyar 107 milyon 183 bin lira su geliri alacağı olmasına rağmen, yüzde 34,30’u tahsil edilen alacak 379 milyon 772 bin lirada kaldı.

İdare bu tahsilatların alınması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.



