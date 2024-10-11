Diyarbakır Kadastro Müdürlüğünden Düzeltme İlanı

Yayın Tarihi: 11 Ekim 2024 / 00:01

DİYARBAKIR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN DÜZELTME İLANI



Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Kemertaş Mahallesinde yüzölçüm hatası tespit edilen 4 ada 37 nolu parselin, tapuda hatalı olan 161590.00 m² olan yüzölçümü, 164718.66 m² olarak, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Maddesine istinaden düzeltmesi yapılacaktır.

4 ada 37 nolu parsel maliklerinden 34*******92 T.C. Kimlik numaralı Guro oğlu Hacı Yılmaz KURT, Abdullah oğlu Hakkı KARAKOÇ, Bilal oğlu Mahmut TAŞDEMİR, Beko oğlu Mehmet GÜÇLÜ, 15*******80 T.C Kimlik numaralı Nuri oğlu Mehmet Sait ŞAHİN, Mehmet Şerif oğlu Mehmet SEVER, Mahmut oğlu Resul YARDIMCI, Tahir oğlu Seyfettin BEREKET, Süleyman oğlu Seyfettin GÜNAY, Ahmet oğlu Yusuf SEVER, Bekir oğlu Mustafa SEVER, Halit oğlu Müzaffer BEDİR, 17*******10 T.C Kimlik numaralı Hüseyin oğlu Ekrem YAMAN, 12*******08 T.C Kimlik numaralı Abdurrahman oğlu Miktat ASAR, 17*******36 T.C Kimlik numaralı Fikri kızı Betül YILMAZ ÖZAY, 21*******18 T.C Kimlik numaralı Murat oğlu Erdi GEZER, 23*******98 T.C Kimlik numaralı İzzet oğlu Mehmet GEZGİN, 25*******26 T.C Kimlik numaralı ölü Fehmi kızı Refika KILIÇ ve mirasçıları, 32*******04 T.C Kimlik numaralı ölü Zekeriya oğlu Sıtkı YİĞİT ve mirasçıları, 42*******98 T.C Kimlik numaralı Celal oğlu Mehmet Cihan ŞAHİN, 37*******18 T.C Kimlik numaralı M.Hakkı VAKİT, 34*******62 T.C Kimlik numaralı Yaşar oğlu Hakki BUDAK, 32*******12 T.C Kimlik numaralı İbrahim kızı Sevgi YILDIRIM, 20*******72 T.C Kimlik numaralı Kaya kızı Zeliha DEMİRCİ, 20*******64 T.C Kimlik numaralı Zülküf kızı Narin DEMİRCİ, 32*******70 T.C Kimlik numaralı ölü Fehmi oğlu Hilmi BİNGÖL ve müştereklerinin 7201 sayılı yasanın 29,30 ve 31 inci maddeleri gereği, ilgililerin veya kanuni vekillerinin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Ergani Sulh Hukuk Mahkemesine düzeltme işlemine dava açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği ilan olunur.