Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlene uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır’da, polis ekiplerince sokak torbacıları olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan 47 şüpheliden 29’u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler yaptıkları çalışma kapsamında uyuşturucu satıcılarının 6 Şubat 2023’teki depremin ardından ağır hasarlı olduğu nedeniyle boşaltılan binalarda satış yaptıklarını belirledi. Tespit edilen şüphelilere yönelik teknik takibini sürdüren ekipler, uyuşturucu satıcılarının şifreli konuşmalarını deşifre etti. Sürekli ev buluşmaları yapmaya başlayan şüphelilerin görüşme yaptıkları kişilere, "'Bana gel, ben de var, burada halleder öyle gidersin, ne parası, ikram, sen misafirsin'" gibi ifadelerle uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Diyarbakır merkezli 3 ilde 50 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 47 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü savcılık ifadelerin ardından serbest bırakılırken, Nöbetçi Sulh Hakimliği’ne çıkarılan 29 kişi tutuklandı, 14’ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.