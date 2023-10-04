Diyarbakır merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 56 gözaltı

Diyarbakır merkezli 3 ilde, 'Diyarbakır'ın Huzuru Bizim Gururumuzdur' mottosuyla, 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyonda 56 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyonda toplam 55 kilo 177 gram uyuşturucu ve 2 tabanca ele geçirildi.

Diyarbakır merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 56 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır genelinde uyuşturucu ticareti yapan 'torbacı' diye tabir edilen 56 sokak satıcısına ve uyuşturucu suçlarından aranması bulunan 43 şüpheliye yönelik, 7 ay süren çalışmaların ardından, 'Diyarbakır'ın Huzuru Bizim Gururumuzdur' mottosuyla operasyon düzenledi.

Diyarbakır, Hakkari ve İstanbul'da 84 adreste, 168 ekip, 15 Özel Harekat polisi, 6 Çevik Kuvvet timi, 2 dron, 1 helikopter, 3 narkotik dedektör köpeği ve 1225 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 56 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 53 kilo 101 gram esrar ve türevleri, 1 kilo 989 gram eroin, 87 gram metamfetamin, 9 sentetik hap, 2 tabanca, 80 fişek, uyuşturucu içiminde kullanılan payp, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 81 bin 20 TL, 40 euro ve 20 dolar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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