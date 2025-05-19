Diyarbakır merkezli 5 ilde suç örgütüne dönük operasyon: 19 kişiye tutuklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır merkezli 5 ilde suç örgütüne dönük operasyon: 19 kişiye tutuklama

Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Antalya ve Karabük'te suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüphelinden 19'u tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda; liderliğini Ş.T'nin yaptığı silahlı organize suç örgütünün, kent genelinde "uyuşturucu ticareti", "tasarlayarak adam öldürme", "nitelikli yağma", "6136 SKM, kasten yaralama ve tefecilik" suçlarına karıştığı tespit edildi.

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Yapılan çalışmalar doğrultusunda Diyarbakır merkez ve Lice ilçesi ile birlikte İstanbul, Ankara, Antalya ve Karabük illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilip 32 şüpheli gözaltına alındı.

aw457904-01.jpgOperasyon neticesinde; 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet yivsiz av tüfeği, çok sayıda farklı çaplarda fişek, 5,6 kilo esrar maddesi ve 5 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslardan 19 şüpheli tutuklandı. 13 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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