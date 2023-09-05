Diyarbakır Otogarı'nda şoförler ve muavinler eylem yaptı

Diyarbakır Otogarı'ndaki firmalarda çalışan otobüs şoförleri ve muavinler, maaşları ile özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti. Ancak firmalar bu talebi reddetti. Şoförler, yaşadıkları sorunları ve taleplerini Artı Gerçek'e anlattı.

Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminalinde çalışan şoför ve muavinler maaşları ve özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle bugün firma yetkilileri ile görüştü. Ancak talepleri karşılık bulmadı.

Artıgerçek’ten Rojhat Abi’nin haberine göre, düzenlenen basın açıklamasında otobüs şoförleri adına konuşan İdris Hocaoğlu, "Firma yetkilileri taleplerimizi karşılamayacaklarını söylediler. Sektörün çektiği sıkıntıları bize anlatarak bu durumun böyle devam edeceğini söylediler. Bundan sonra farklı sektörlere yönelmek istiyoruz çünkü geçinemiyoruz. Bundan sonra herkes kendi başına karar verecek. Ama hükümete de seslenmek istiyoruz: Mazot fiyatlarına müdahale etsinler. Herkes zor durumda. Devletten ricamız en azından özel bir ÖTV indirimi yapsa biraz nefes alabiliyoruz" diye konuştu.

“EN UZUN YOLA ÇIKAN ŞOFÖR BİN 500 TL ALIYOR”

Besim Eser, 45 yıldır şoförlük yaptığını vurgulayarak, "Ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Aldığımız para çok düşük. Hakkımız verilmeli. Okul masrafları, eve alınacak eşyalar derken para bitiyor. Şoförler, insan gibi yaşasın, işlerini zevkle yapsın. Morali bozuk direksiyon sallıyor. Bir ayakkabı olmuş bin TL. Bu parayla bu yollarda mağdur oluyoruz. Ekonomi kötüleştikçe biz altta kalıyoruz. Boyuna eziliyoruz. Önceden bu mesleği yaparken tat alıyorduk şimdi eskisi gibi değil. En uzun yola çıkan şoför bin 500 TL alıyor. Harcamaları dikkate aldığımızda aldığımız paranın hiçbir değeri kalmadı" dedi.

“KİMSE ŞOFÖRLERİ DÜŞÜNMÜYOR”

Uzun yol şoförlerinden Zülküf Alyüz da aldıkları ücretin ev ihtiyaçlarını karşılamadığına dikkat çekti. Alyüz, şunları söyledi:

"Bize verilen ücretler yetersiz. Biletlere zam yapılırken kimse şoförleri düşünmüyor. Ama o insan arkasında 40 tane can taşıyor. Şoförün kafasının sağlam olması lazım ki taşıdığı canları sağlam götürebilsin. Ama bugün direksiyona geçen arkadaşım yarın çocuğumu okula nasıl göndereceğim diye düşünüyor. Kirayı, ev masraflarını nasıl vereceğim diye düşüne düşüne gidiyor. Yani arkadaki 40 yolcunun vebali kimin boynuna peki? Şoförün değil bu vebal. Eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor. Bugün mal sahibi şoförüne bakarsa şoför de yolcusuna bakar, herkes mutlu bir şekilde seyahatini tamamlar. Taleplerimiz göz ardı edildi. Yani biz ahım şahım bir şey de istemiyoruz. Sadece ekonomik şartların iyileştirilmesi talebimiz var.”

“NE GECEMİZ NE DE GÜNDÜZÜMÜZ BELLİ”

Şoförlerden İbrahim Dönme ise "Üç gün iki gece yoldayız. Bize verilen para 1500 TL. Ne gecemiz belli ne de gündüzümüz. Bayramımız da yok. Bu parayla gel de ev besle. Elektrik ve su faturaları da cabası. Talebimiz bu ekonomik krizde bizi rahatlatacak bir ücret almaktır. Her şeye zam geldi. Bizim fiyatlarımıza hiç yansımıyor. Umarım insafa gelirler” diye konuştu.

“BU GİDİŞATA BİR DUR DENİLMELİ”

İdris Hocaoğlu ise otobüs şoförleri için herhangi bir düzenleme olmadığına dikkat çekerek şöyle dedi:

"Türkiye’de bize herhangi bir tavan ya da taban fiyat uygulaması yapılmıyor. Mazot almış başını gidiyor. Ağır şartlar altında çalışıyoruz. Devletin bu duruma el atması gerekiyor. Doğru düzgün çocuklarımıza bakamıyoruz. Bugün çocuğumun dershanesine 32 bin TL istediler. Ben mecburum çocuğumun eğitimi için bu parayı vermeye. Maliyet arttıkça herkes sıkıntıya gidiyor. Bu gidişata bir dur denilmeli. Sektöre yardımcı olsunlar. Hepimiz zor durumdayız."