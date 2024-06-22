Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınları gündeme getirdi. Alınacak tedbirler neler? Yangın sırasında neler yapılmalı?

Son zamanlarda Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız yangınları, ciddi kayıplara ve ölümlere yol açtı. Bu trajik olaylar, anız yakmanın neden olduğu tehlikeler ve sonuçlar hakkında ciddi bir farkındalık oluşturdu.

Son günlerde Türkiye'nin birçok yerinde, özellikle Diyarbakır ve Mardin'de yaşanan anız yangınları büyük bir trajediye yol açtı. Bu yangınlar sadece maddi hasara yol açmakla kalmadı, aynı zamanda 11 kişinin hayatını kaybetmesine ve onlarca kişinin yaralanmasına neden oldu.

Anız yangınlarının nedenlerini, etkilerini ve önleyici tedbirleri uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ışığında incelendi.

ANIZ YANGINLARININ EN YAYGIN NEDENLERİ:

Anız yakma geleneği: Ne yazık ki, birçok çiftçi hasattan sonra tarlalarındaki anızı yakma geleneğini sürdürmekte. Bu gelenek, kısa vadede toprağı gübreleme ve sonraki hasat için alanı hazırlama gibi bazı faydalar sağlayabilir. Ancak uzun vadede, toprak erozyonuna, hava kirliliğine ve yangın riskine yol açmakta.

İhmalkarlık: Bazı yangınlar, sigara izmaritleri, piknik ateşleri veya elektrik hatlarındaki kıvılcımlar gibi ihmal sonucu çıkmakta.

Bazı yangınların ise kasıtlı olarak çıkarıldığı da düşünülmekte.

UZMAN GÖRÜŞLERİ:

Prof. Dr. Muzaffer Denli, anız yakmanın çevreye ve küresel ısınmaya olan etkilerine dikkat çekerek, anızı yakmadan mekanik işlemlerle topraktan uzaklaştırmanın mümkün olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Hayati Doğanay, orman yangınları ve anız yakmanın ekolojik dengeler üzerindeki etkileri konusunda uzman bir isim olmasıyla biliniyor.

Prof. Dr. Doğanay, anız yangınlarının toprak verimliliğini azalttığını, biyo çeşitliliği tehdit ettiğini ve iklim değişikliğine katkıda bulunduğunu belirtmekte.

Ayrıca Doğanay, anız yangınlarının, özellikle yaz aylarında sıcaklık artışları ve kuraklık gibi iklimsel faktörlerle birleştiğinde, yangınların şiddetini ve yayılma hızını artırdığını vurgulamakta.

Yrd. Doç. Dr. Serkan Doğanay ise, anız yangınlarının önlenmesi ve mücadelesinde alınması gereken önlemler üzerine çalışmalar yapmakta.

Dr. Doğanay, yangınların çıkış sebeplerinin belirlenmesindeki eksikliklerin ve deneyimli yangın işçisi sayısının azlığının, yangınlarla mücadelede karşılaşılan güncel sorunlar olduğunu ifade etmekte.

Prof. Dr. Ayşe Gül (Çevre Mühendisi):

“Anız yakma, hem çevreye hem de insan sağlığına zarar veren bir uygulamadır. Bu geleneğin terk edilmesi ve anızların alternatif yöntemlerle değerlendirilmesi gerekmektedir.”

Dr. Mehmet Ali Öztürk (Orman Mühendisi):

“Anız yangınları, orman alanlarımızı da tehdit etmektedir. Bu yangınların önlenmesi için daha sıkı denetimler yapılması ve caydırıcı cezalar uygulanması gerekmektedir.”

Uzman Kurtarıcı Ayşe Yılmaz:

“Anız yangınlarında ilk müdahale çok önemlidir. Yangını kontrol altına almak için hızlı ve etkin bir şekilde çalışılması gerekmektedir.”

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR:

Bilimsel araştırmalar, anız yangınlarının toprak üstü canlılarına ve anız artıkları ile beslenen yaban hayvanlarına zarar verdiğini, doğal dengenin bozulmasına ve toprak yüzeyindeki verimli katmanın kaybedilmesine neden olduğunu göstermekte.

TÜBİTAK tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'de her yıl ortalama 50.000 anız yangını meydana gelmekte.

Ege Üniversitesi tarafından yapılan bir başka araştırmaya göre, anız yakma sonucu atmosfere salınan sera gazları, küresel ısınmaya katkıda bulunmakta.

Ulusal Hava Kirliliği İzleme Merkezi'nin verilerine göre, anız yangınları hava kirliliğinin önemli bir kaynağı.

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınları, bu bilimsel bulgular ışığında değerlendirildiğinde, yangınların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için daha etkin stratejilerin ve politikaların geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta. Bu tür yangınlar, sadece yerel bir sorun olmanın ötesinde, ulusal ve küresel düzeyde ciddi çevresel ve sosyal sonuçlara sahip olabilir.

ETKİ VE SONUÇLAR:

Anız yangınlarının etkileri şunlar:

Can kaybı ve yaralanmalar: Son Diyarbakır ve Mardin yangınlarında olduğu gibi, anız yangınları can kaybına ve yaralanmalara yol açabilmekte.

Maddi kayıplar: Yangınlar, tarlaları, evleri ve diğer binaları tahrip ederek maddi kayıplara yol açmakta.

Çevre kirliliği: Yangınlar, atmosfere duman ve sera gazları salarak hava kirliliğine yol açmakta.

Toprak erozyonu: Anız yakma, toprağın üst katmanını yok ederek toprak erozyonuna yol açmakta.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER:

Anız yangınlarının önlenmesi için şunlar yapılmalıdır:

Anız yakma geleneğinin terk edilmesi: Çiftçilere anız yakmanın zararları ve alternatif yöntemler hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Sıkı denetimler: Yangın riskli bölgelerde daha sıkı denetimler yapılmalı ve ihmal veya kasıtlı yangın çıkaranlara caydırıcı cezalar uygulanmalıdır.

Ormancılık faaliyetlerinin desteklenmesi: Orman alanlarının korunması ve genişletilmesi, yangın riskini azaltmaya yardımcı olacak.

Yangın söndürme ekipmanlarının modernize edilmesi: Yangın söndürme ekipmanlarının modernize edilmesi ve daha hızlı müdahale imkanı sağlanması gerekmekte.