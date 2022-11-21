Diyarbakır’da 1 kilo uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmaları çerçevesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheli M.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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