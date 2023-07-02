Diyarbakır'da 1 kişinin ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı

Kaza, 30 Haziran gecesi Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı'nda yaşandı. Bager Polat (27) idaresindeki 34 BGR 221 plakalı cip, aynı yönde seyreden O.E.'nin kullandığı 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araca arkadan çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da kaldırımdaki yayalara ve bir alışveriş merkezinin kepenklerine çarparak durabildi. Kazada kaldırımda yürüyen Aydın Gündoğar olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaya B.Y. ile araçlardaki sürücüler ve yolcular hastaneye kaldırıldı. Cip sürücüsü Bager Polat, tedavisinin ardından gözaltına alınarak 'taksirle adam öldürme' suçundan tutuklandı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

TUTUKLANDI

Hastanedeki tedavisi tamamlanan cipin sürücüsü Bager Polat, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Polat, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle adam öldürme' suçundan tutuklandı.