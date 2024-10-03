Diyarbakır'da 10 katlı binada yangın!

Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi 608. Sokak'taki sitenin 10 katlı E blokunun giriş katındaki yangın merdivenlerinde bulunan kartonlar, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Duman kısa sürede üst katlara yayılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri bir yandan bina sakinlerini tahliye ederken bir yandan da alevleri söndürdü.

Dumandan etkilenen 4'ü çocuk 6 kişi, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 6 kişinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.