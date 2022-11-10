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Şüpheli araçtan 104 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Diyarbakır'da bir aracın farklı illere yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonda 104 kilo “skunk” maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 12:31
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Diyarbakır’da 104 kilo ‘skunk’ ele geçirildi

Şüpheli araçtan 104 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
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Diyarbakır emniyeti tarafından bir araca düzenlenen operasyonda 104 kilo 870 gram “skunk” maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırma sonucu bir aracın Diyarbakır’dan farklı illere yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağını tespit etti. 

Bunun üzerine 8 Kasım günü Şanlıurfa Bulvarı’nda söz konusu şüpheli araca operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeğin de yer aldığı operasyonda 104 kilo 870 gram skunk maddesi ele geçirildi. Yakalanan araç sürücüsü Y.B. hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan işlem yapılarak, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı kaydedildi.


(Kaynak: İHA)

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