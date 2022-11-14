14 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

12 yaşındaki çocuğu başından vurdular

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir dönercide çalışan 12 yaşındaki çocuk, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak ağır yaralandı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 15:10
Takip Et

Diyarbakır'da 12 yaşındaki çocuğu başından vurdular

12 yaşındaki çocuğu başından vurdular
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bir dönercinin önünde meydana geldi. 

Dönercide çalışan 12 yaşlarındaki R.E, iddiaya göre, ailesiyle husumetli olan bir şüpheli tarafından başından vurularak ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedavi altına alınan çocuğun durumunun ağır olduğu ve olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
1
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
2
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
3
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
4
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
5
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
6
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
7
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
﻿Türkiye'nin e-ticaret hacmi ilk 6 ayda 348 milyar liraya ulaştı
﻿Türkiye'nin e-ticaret hacmi ilk 6 ayda 348 milyar liraya ulaştı
﻿Türkiye'nin e-ticaret hacmi ilk 6 ayda 348 milyar liraya ulaştı
﻿Kadın öğretmen kız öğrencisine aşık oldu cinsiyetini değiştirdi
﻿Kadın öğretmen kız öğrencisine aşık oldu cinsiyetini değiştirdi
﻿Kadın öğretmen kız öğrencisine aşık oldu cinsiyetini değiştirdi
﻿Aksaray'da 'sahte diş hekimine' gözaltı 
﻿Aksaray'da 'sahte diş hekimine' gözaltı 
﻿Aksaray'da 'sahte diş hekimine' gözaltı 
﻿İnanılır gibi değil. Kupa maçında cezalı oyuncu oynattılar
﻿İnanılır gibi değil. Kupa maçında cezalı oyuncu oynattılar
﻿İnanılır gibi değil. Kupa maçında cezalı oyuncu oynattılar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.