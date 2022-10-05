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12 yıl önce polisi şehit etmişti! 'Vefa' ekibi yakaladı…

Diyarbakır'da, 12 yıl önce polis memuru Özkan Yiğen'i şehit eden, 73 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ramazan Tanrıverdi (57), polisin kurduğu 'Vefa' ekibinin operasyonuyla yakalandı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 17:01
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Diyarbakır'da 12 yıl önce polis memuru Özkan Yiğen'i şehit eden 73 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ramazan Tanrıverdi Vefa ekibi yakalandı.

12 yıl önce polisi şehit etmişti! 'Vefa' ekibi yakaladı…
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Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesi'nde 27 Ağustos 2010'da, Tanrıverdi ve Erten aileleri arasında kavga çıktı. Yakalanan şüphelilerin işlemlerinin ardından, Erten ailesinden bazı kişiler, doktor raporu için hastaneye götürülürken, araca yönelik tabancalı ve pompalı tüfekli saldırıda polis memuru Özkan Yiğen şehit oldu. Geçen yıl olayın şüphelilerinden Mehmet Emin Tanrıverdi (66), aynı ilçede saklandığı adreste yakalandı. Tanrıverdi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ŞEHİT POLİS İÇİN EKİP KURULDU

Olayın baş şüphelisi Ramazan Tanrıverdi ise 12 yıldır polis ekiplerince aranıyordu. Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masası tarafından, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' ve 7 kişiyi 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından hakkında kesinleşmiş 73 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası olan Ramazan Tanrıverdi'nin yakalanması için, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nde 'Vefa' ekibi kuruldu. Ekibin yaklaşık 1 yıldır süren takibiyle Ramazan Tanrıverdi'nin Yenişehir ilçesinde saklandığı yer tespit edildi. Kaçmak üzereyken, operasyonla yakalanıp gözaltına alınan Tanrıverdi'nin emniyetteki sorgusunda, yalnız yaşadığı ve Irak'a gitmek için plan yaptığı ortaya çıktı. Ramazan Tanrıverdi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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