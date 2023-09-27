Diyarbakır’da 121 uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır’da jandarma ekiplerinin iki ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 121 kilo kubar esrar ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Diyarbakır’da 121 uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Kocaköy ilçesi Gözebaşı Mahallesi ve Hazro ilçesi Teknebaşı Mahallesi kırsalında icra edilen operasyonlar tamamlandı.

Operasyonlarda 121 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

aw039522-02.jpg

aw039522-01.jpg

Öne Çıkanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Son Haberler
Beş katlı binanın çatı katı alev alev yandı Yaşam
Beş katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Vapurdan düşen yolcuya can simidi atıp sefere devam ettiler Güncel
Vapurdan düşen yolcuya can simidi atıp sefere devam ettiler
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı Güncel
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı
Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanabilir: Doları altüst edecek uyarı geldi Ekonomi
Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanabilir: Doları altüst edecek uyarı geldi
Montella'nın neden çok şanslı olduğunu açıkladı. Recep Çınar yazdı Spor
Montella'nın neden çok şanslı olduğunu açıkladı. Recep Çınar yazdı
Kâr hırsıyla hareket edenler ve buna göz yumanlar binlerce kişinin ölümüne neden oldu Güncel
Kâr hırsıyla hareket edenler ve buna göz yumanlar binlerce kişinin ölümüne neden oldu
Birce Akalay yeni dizisi için imaj değiştirdi. Sosyal medya çalkalandı Magazin
Birce Akalay yeni dizisi için imaj değiştirdi. Sosyal medya çalkalandı